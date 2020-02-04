В Японии лайнер с тысячами пассажиров отправили на карантин из-за коронавируса

4 февраля, 2020, 11:59

В Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин в порту Йокогамы

Как сообщает DW , у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019 nCoV.

80-летний мужчина, у которого 3 февраля был обнаружен коронавирус, несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге.

Кроме того, отмечается, что на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Пассажирам придется ожидать результатов анализа около суток.

30 января круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находились 6000 пассажиров, был блокирован в порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за потенциальной опасности распространения коронавируса.

Вечером того же дня власти сообщили, что подозрение не подтвердилось. Пассажиры смогли покинуть судно на следующий день.