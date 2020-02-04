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Espreso.tvОбществоВ университете Техаса произошла стрельба: двое погибших

В университете Техаса произошла стрельба: двое погибших


фото: wpxi
По меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на территории кампуса университета A & M в американском штате Техас

Об этом сообщает CNN.

"Подтверждены две смерти. Третьего пострадавшего забрали в больницу. Департамент полиции разослал офицеров по всему кампусу, в том числе ко всем основным пунктам сбора, для безопасности университетской общины", - отметили в учебном заведении.


В других сообщениях указывается, что на время расследования районы вокруг студенческого городка закрыты для передвижения.

Университет, расположенный примерно в 100 км от Далласа, одного из крупнейших городов Техаса, отменил все занятия.

Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе в Техасе 20 января погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

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