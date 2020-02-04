В университете Техаса произошла стрельба: двое погибших
Об этом сообщает CNN.
"Подтверждены две смерти. Третьего пострадавшего забрали в больницу. Департамент полиции разослал офицеров по всему кампусу, в том числе ко всем основным пунктам сбора, для безопасности университетской общины", - отметили в учебном заведении.
There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.- A & M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020
We will continue to share updates as they are available.
В других сообщениях указывается, что на время расследования районы вокруг студенческого городка закрыты для передвижения.
Университет, расположенный примерно в 100 км от Далласа, одного из крупнейших городов Техаса, отменил все занятия.
Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе в Техасе 20 января погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.
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