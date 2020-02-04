В Украине проверят 200 предприятий, которые больше всего вредят окружающей среде

4 февраля, 2020, 15:33

Государственная экологическая инспекция проверит 200 украинских компаний, которые больше всего загрязняют окружающую среду

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов", - написал он.

Кулеба уточнил, что проверки будут проводить с привлечением СМИ, "чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым".