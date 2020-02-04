В СБУ прокомментировали исчезновение с сайта спецслужбы Козака-победителя, который противостоит России
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов Службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить", - отреагировали в службе.
В СБУ напомнили, что за прошедшую неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов, задержали нескольких взяточников и предупредили растраты на 100 млн гривень, сорвали заказное убийство и ликвидировали российскую ботоферму.
"Измена отменяется", - прокомментировали в СБУ.
"Фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - отметили в спецслужбе.
- Напомним, 3 февраля с оформления панели на сайте Службы безопасности исчезло изображение памятника в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея
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