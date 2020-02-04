В СБУ прокомментировали исчезновение с сайта спецслужбы Козака-победителя, который противостоит России

4 февраля, 2020, 11:29

4 февраля в Службе безопасности Украины отреагировали на упреки общественности о демонтаже памятного знака защитникам Независимости

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Памятник защитникам Независимости Украины стоял, стоит и будет стоять у здания СБУ и является одним из символов Службы. А мы как ловили предателей, так и будем ловить", - отреагировали в службе.

В СБУ напомнили, что за прошедшую неделю поймали 4 боевиков-сепаратистов, задержали нескольких взяточников и предупредили растраты на 100 млн гривень, сорвали заказное убийство и ликвидировали российскую ботоферму.

"Измена отменяется", - прокомментировали в СБУ.

"Фото казака исчезло с сайта, потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление. Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - отметили в спецслужбе.