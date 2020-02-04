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Espreso.tvОбществоВ правительстве сказали, спустя какое время украинцы смогут писать властям в мессенджерах

В правительстве сказали, спустя какое время украинцы смогут писать властям в мессенджерах

Проект общения с госорганами через мобильные мессенджеры планируют полноценно запустить до конца 2020 года

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас мы вводим возможность общения с государственными органами власти через мессенджеры в каждом министерстве отдельно, а затем, когда увидим, что все работает отдельно, сведем это в единый сценарий. Думаю, сделаем это до конца года", - сказал Дубилет.

Он добавил, что через мессенджеры теперь можно общаться с Минсоцполитики и МИД.

 
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