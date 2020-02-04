В Окружном административном суде Киева обжаловали пункт ДБН об ограничении высотности новостроек

4 февраля, 2020, 12:50

В Архитектурной палате Украины считают, что следствием внедрения нормы станет рост стоимости жилья в крупных городах и их пригородах

Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела об отмене пункта 1.6.3 государственных строительных норм, согласно которому с 1 октября 2019 г. заработало ограничение высотности новостроек в зависимости от количества жителей населенных пунктов. Например, в поселках до 1000 человек нельзя возводить новостройки выше 4 этажей, городах до 50 000 человек - не более 9-ти. В Архитектурной палате Украины считают - норма противоречит действующему законодательству, ее внедрение приведет к диспропорциям: крупные города будут застраиваться еще плотнее, а развитие пригородных населенных пунктов затормозится.

"Главная проблема касается пригородных зон, в первую очередь крупных наших городов: Харьков, Одесса и конечно Киева. Это приведет к дальнейшему скоплению и уплотнению застройки в центральной части городов, и сделает невозможным нормальное гармоничное развитие пригородных территорий, образование тех же агломераций, о которых мы говорим ", - комментирует Председатель Архитектурной палаты Украины Александр Чижевский.

Общественный активист - истец Игорь Гец считает, что действующая норма ограничивает права общин согласно своему генеральному плану привлекать новых жителей в города и развивать инфраструктуру территории. Эксперты считают, что следствием внедрения нормы 6.1.3 может стать рост стоимости жилья в мегаполисах и городах сателлитах.

"В конечном итоге это может привести к удорожанию жилья. Потому что в центральных частях оно стоит дороже, чем в пригородных территориях. Это ударит по карманам наших граждан. В регионах будет строиться меньшее количество жилья, что повлечет меньше отчислений для социальной сферы. Эта проблема достаточно болезненная и ее почувствуют достаточно быстро ", - заключает Александр Чижевский.

По данным Минрегиона - в первом полугодии 2019-го Киевская область стала лидером по объемам введенного в эксплуатацию жилья. С показателем более 680 тыс. квадратных метра. По оценкам экспертов, если бы ограничительная норма ДБН действовала ранее, 40 процентов этих зданий просто не смогли бы сдать их владельцам. Истцы уверены: им удастся донести свою позицию, суд прислушается к аргументам и отменит скандальную норму. Следующее судебное заседание пройдет 24 февраля.