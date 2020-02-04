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Espreso.tvОбществоВ Одессе демонтировали последнюю на территории области мемориальную доску Жукову

В Одессе демонтировали последнюю на территории области мемориальную доску Жукову


фото: dumskaya
4 февраля со здания одного из факультетов Одесского национального университета им. Ильи Мечникова на ул. Новосельского, 64, одесские активисты демонтировали памятную доску маршалу Георгию Жукову

Об этом сообщает "Depo.Одеса" со ссылкой на видео активиста Демьяна Ганула, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

Для обеспечения порядка на акцию по демонтажу в университет приехала полиция.

По словам Ганула, демонтированная сегодня доска - последняя на территории области. У представителей патриотических организаций на руках были документы за подписью ректора Одесского нацуниверситета, который давал разрешение на демонтаж.

При демонтаже присутствовал депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов, который пытался помешать активистам демонтировать доску. Однако все конфликтные ситуации, которые возникали между ним и представителями патриотических организаций, почти сразу заканчивались благодаря правоохранителям, которые находились на месте происшествия.

По словам активистов, демонтированную доску отвезут в музей.

ФОТО: odessa.online

  • Напомним, 4 февраля стало известно, что в Минкульте не считают бюст Жукова памятником, согласно приказу "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К.Жукову на пр.Петра Григоренко в Харькове"
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