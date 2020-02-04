В Минэкоэнерго пообещали отменить две платежки за газ

4 февраля, 2020, 11:53

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что разделение платежек за природный газ не будет влиять на его цену для потребителей

Об этом Оржель сказал в эфире "Свобода слова " на ICTV, передает ЭП .

"Цена не выросла. И сумма этих двух платежек должен составлять цену, которая у нас должна сформироваться за январь... Дело в том, что у нас происходит развитие рынка. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, это услуги, а вторая - это цена товара."

Впрочем Оржель не исключает, что цена на газ может уменьшиться в зависимости от условий на рынке.

"Но еще раз подчеркиваю, что цена не должна расти. То есть сумма двух платежек должна составлять ту сумму, которая формируется конечная на газоснабжение", - добавил министр.

На замечание ведущего относительно получения гражданами платежек за транспортировку газа, которым украинцы с определенным причинам не пользуются (например отапливают дом паллетами, - ред.), министр ответил, что это так называемая "абонплата" за существование газовой трубы.

"Логика в этом: в любой момент можно открыть трубу и газ там будет. Это не так, что вы не платите, а газ все равно есть. Все же надо все время тратить деньги на то, чтобы поддерживать все (газовую инфраструктуру, - ред.) в рабочем состоянии ", - пояснил Оржель.

Кроме этого, он сообщил, что ведется работа над тем, чтобы граждане получали одну платежку, а не две.