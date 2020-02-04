В МИД Китая назвали процент смертности среди зараженных коронавирусом
4 февраля, 2020, 10:24
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%
Об этом сообщает Интерфакс.
"Уровень смертности в Китае достаточно низкий, он достигает только 2,1%", - заявили в МИД.
Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г.
- Напомним, по состоянию на 4 февраля от коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы.
- ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
- В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка . Ранее сообщалось о двух госпитализированных из Борисполя пассажиров рейса, прибывшего из Китая
- В Львове госпитализировали двух людей , которые вернулись из Китая. Кроме того, в Ривном госпитализировали девушку , которая вернулась из Китая.
- Также сообщается о 2 зафиксированных случая смерти от 2019-nCoV за пределами материкового Китая.
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