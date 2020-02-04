В МИД Китая назвали процент смертности среди зараженных коронавирусом

4 февраля, 2020, 10:24

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%

Об этом сообщает Интерфакс.

"Уровень смертности в Китае достаточно низкий, он достигает только 2,1%", - заявили в МИД.

Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г.