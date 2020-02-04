 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МИД Китая назвали процент смертности среди зараженных коронавирусом

В МИД Китая назвали процент смертности среди зараженных коронавирусом


фото: reuters
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%

Об этом сообщает Интерфакс.

"Уровень смертности в Китае достаточно низкий, он достигает только 2,1%", - заявили в МИД.

Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 г.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать