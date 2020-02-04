В Киеве возле пешеходного перехода автомобиль сбил девушку насмерть

4 февраля, 2020, 21:44

В Деснянском районе столицы, на проспекте Романа Шухевича в результате наезда на пешехода погибла девушка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам водителя, тот ехал с небольшой скоростью 60-70 км/ч, на дороге рядом не было никаких машин, но внезапно за пешеходным переходом на дорогу перед машиной выбежала девушка.

Водитель не успел отреагировать и совершил наезд. Остановившись, вызвал скорую и пытался оказать первую медицинскую помощь.

Слова водителя подтвердил свидетель - , выгуливавшая собаку женщина, которая стояла с другой стороны дороги на пешеходном переходе.

После аварии остановились еще 7 автомобилей, водители которых предлагали свою медицинскую помощь. Однако, к сожалению, девушка скончалась от полученных травм на месте.