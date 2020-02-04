Уже вторая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами материкового Китая
4 февраля, 2020, 09:36
Во вторник, 4 февраля, в больнице принцессы Маргарет в Гонконге скончался от коронавируса 39-летний мужчина
Об этом сообщает CNN.
Мужчина 21 января ездил скоростным поездом в город Ухань, откуда началось распространение коронавируса, и вернулся в Гонконг 23 января.
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По имеющимся данным, мужчина не посещал в Ухане медицинских учреждений или "мокрый" рынок (китайский продуктовый рынок, где продают как живых, так и убитых животных) и не подвергался воздействию диких животных.
Ранее было зафиксирована первая смерть за пределами Китая - на Филиппинах.
- Напомним, по состоянию на 4 февраля от коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы.
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