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Espreso.tvОбществоУже вторая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами материкового Китая

Уже вторая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами материкового Китая

Во вторник, 4 февраля, в больнице принцессы Маргарет в Гонконге скончался от коронавируса 39-летний мужчина

Об этом сообщает CNN.

Мужчина 21 января ездил скоростным поездом в город Ухань, откуда началось распространение коронавируса, и вернулся в Гонконг 23 января.

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По имеющимся данным, мужчина не посещал в Ухане медицинских учреждений или "мокрый" рынок (китайский продуктовый рынок, где продают как живых, так и убитых животных) и не подвергался воздействию диких животных.

Ранее было зафиксирована первая смерть за пределами Китая - на Филиппинах.

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