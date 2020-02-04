Уменьшение количества нардепов до 300 вместе со снятием иммунитета - это самоликвидация Рады, - Магера
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .
"Этот законопроект, касающийся внесения изменений в Конституцию, сокращения депутатов от 450 до 300 человек. Возьмите для примера, то, что есть сейчас, последние данные. Украинцев 37 млн без оккупированных территорий. То есть 1 народный депутат Украины сегодня примерно от 90 тыс. граждан", - рассказал Магера.
Он сравнил Украину с соседними государствами.
"В Республике Польша 1 депутат Сейма приходится на 90 тыс. населения. В Румынии 1 член Палаты депутатов (нижняя палата) приходится на 50 тыс. населения. Такая же картина депутата Народного собрания Венгрии - 1 на 50 тыс.чел. В Словакии этот показатель еще меньше, там 1 депутат Национального Совета приходится на 35 тыс.населення", - сказал экс-член ЦИК.
Он сказал, что в случае реформы в Украине на 1 депутата будет приходиться на 140 тыс. человек.
"В купе с отменой депутатского иммунитета плюс сокращение количества общего состава народных депутатов Украины - это как-то по другому, чем намерениями самоликвидации парламента, я просто объяснить не могу. Это не просто профессионализм, это своеобразные намерения ликвидировать и автономность парламента и умножить парламент на ноль" , - подытожил Магера.
- 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).
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