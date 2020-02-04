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Espreso.tvОбществоУкраинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways

Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways


фото: lookoutpro
Украинский врач Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи в Бангкок

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы", - написала она в своем Facebook.


По словам украинки, женщина скрыла свою беременность на последнем месяце от работников аэропорта и экипажа самолета, пишет УП.Життя.

"Она скрывала, тайка маленькая, одета в балахон", - рассказала Федченко.

Подруга украинки Наталья Белоконева рассказала, что мальчик родился между индийской Калькутте и Бангкоком. Самолет совершил экстренную посадку, однако роды произошли в воздухе.

Борт сел в аэропорту Калькутты, где и оформили ребенка. Мальчик родился вполне здоровым, его мама также чувствует себя хорошо. Это ее второй ребенок.

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