Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways

4 февраля, 2020, 15:57

Украинский врач Елена Федченко приняла роды у гражданки Таиланда на борту самолета Qatar Airways, летевшего из Дохи в Бангкок

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы", - написала она в своем Facebook.



По словам украинки, женщина скрыла свою беременность на последнем месяце от работников аэропорта и экипажа самолета, пишет УП.Життя.

"Она скрывала, тайка маленькая, одета в балахон", - рассказала Федченко.

Подруга украинки Наталья Белоконева рассказала, что мальчик родился между индийской Калькутте и Бангкоком. Самолет совершил экстренную посадку, однако роды произошли в воздухе.

Борт сел в аэропорту Калькутты, где и оформили ребенка. Мальчик родился вполне здоровым, его мама также чувствует себя хорошо. Это ее второй ребенок.