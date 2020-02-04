Украинка приняла роды на борту самолета Qatar Airways
"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет сел в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы", - написала она в своем Facebook.
По словам украинки, женщина скрыла свою беременность на последнем месяце от работников аэропорта и экипажа самолета, пишет УП.Життя.
"Она скрывала, тайка маленькая, одета в балахон", - рассказала Федченко.
Подруга украинки Наталья Белоконева рассказала, что мальчик родился между индийской Калькутте и Бангкоком. Самолет совершил экстренную посадку, однако роды произошли в воздухе.
Борт сел в аэропорту Калькутты, где и оформили ребенка. Мальчик родился вполне здоровым, его мама также чувствует себя хорошо. Это ее второй ребенок.
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