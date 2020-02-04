Сутки в зоне ООС: двое украинских бойцов ранены, россияне стреляли из запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Павлополя из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса; в районе Авдеевки - со станкового противотанкового гранатомета и из стрелкового оружия; вблизи Песков - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били рядом с Новотошковским из миномета калибра 120 мм; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
3 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один - боевое поражение.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-