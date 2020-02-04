Супертираж Евромиллионов вызвал ажиотаж среди любителей лото из Украины

4 февраля, 2020, 10:00

В ближайшую пятницу, 7 февраля 2020, Евромиллионы проведут первый супертираж 2020 года. Счастливому победителю достанется суперприз в 130 миллионов евро

Девятизначная сумма, самая крупная из разыгранных в этом году в Европе, привлекла внимание фанатов лотерей со всего мира. Благодаря международному сервису theLotter, игроки из Украины тоже могут принять участие в тираже, наравне с фанатами лотерей из других стран. Билеты на лотерею уже поступили в продажу на сайте.

Что такое супертираж Евромиллионов?

Супертираж Евромиллионов – особый тираж с увеличенным джекпотом, который популярная европейская лотерея проводит несколько раз в году. Правила лотереи остаются без изменений – для выигрыша первого приза нужно угадать 5 номеров из диапазона 1-50 плюс 2 номера «Лаки стар» от 1 до 12. Вся разница – в призе. Обычно минимальный джекпот Евромиллионов составляет €10 млн. На этот раз на кону будут €130 млн.

Если никому не удастся угадать все номера, первый приз перейдет на следующий тираж. В соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу в феврале, максимальный предел, которого сможет достичь джекпот теперь составит на €190 а €200 млн.

Как игроки из Украины могут участвовать в супертираже?

Билеты на супертираж продаются в нескольких странах Европы. Но вам не надо никуда ехать, чтобы иметь шанс разбогатеть на €130 млн… вам даже не надо выходить из дома! Сервис покупки официальных лотерейных билетов theLotter.comпозволяет игрокам из Украины играть в крупнейшие лотереи мира онлайн. Просто зарегистрируйтесь на сайте, перейдите на страницу супертиража Евромиллионов, и выберите ваши номера.

Что происходит дальше?

После того как вы оформите ваш заказ, находящийся в одной из стран-участниц представитель сервиса покупает официальный билет и отмечает на нём выбранные вами номера. Как указано в Условиях пользования сервиса, этот билет принадлежит вам, а не сервису или его представителю; сервис также не берет комиссии с выигрышей.

Преимущества игры в лотереи онлайн

Безопасность – играть на сайте полностью безопасно! За 18 лет своего существования сервис выплатил около 100 миллионов долларов в призах более 5 миллионам победителей. Самый крупный выигрыш на сайте составил $30 млн – именно эту сумму выиграла жительница Панамы в Лото Флориды. Фортуна также улыбалась игрокам из Украины – более других повезло Наталии, которая сорвала миллионный второй приз американских Мега миллионов в 2017 году.

– играть на сайте полностью безопасно! За 18 лет своего существования сервис выплатил около 100 миллионов долларов в призах более 5 миллионам победителей. Самый крупный выигрыш на сайте составил $30 млн – именно эту сумму выиграла жительница Панамы в Лото Флориды. Фортуна также улыбалась игрокам из Украины – более других повезло Наталии, которая сорвала миллионный второй приз американских Мега миллионов в 2017 году. Вы никогда не потеряете свой билет – в новостях то и дело проскальзывают статьи о джекпотах, которые никто не забрал. С пользователями theLotter.comтакого случиться не может! Во-первых, вы не рискуете потерять ваш счастливый билет. Он надежно хранится в сейфе местного представительства компании. Во-вторых, в случае выигрыша, вы сразу получите от соответствующее уведомление по электронной почте и SMS.

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