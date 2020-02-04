Суд оставил под стражей Грищенко, подозреваемого в покушении на бизнесмена с Ивано-Франковщины
Об этом сообщает Hromadske.
Также продолжили содержания под стражей подозреваемому заказчику покушения Василию Шкондеюку.
Адвокат отметил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие и то, что он не собирается бежать, поскольку заинтересован в объективности расследования. Он отметил, что содержание под стражей - это попытка давления на подзащитного с целью самооговора.
Суд также продлил еще на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурировали в телефонных разговорах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков предварительного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.
Следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал подозреваемому Владиславу Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косова Ивано-Франковской области.
По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косово, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Взрывчатку вовремя заметили, она не сработала. Всем трем подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.
Также голоса Инны и Владислава Грищенко фигурируют в телефонных разговорах, опубликованных МВД по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
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