Суд оставил под стражей Грищенко, подозреваемого в покушении на бизнесмена с Ивано-Франковщины

4 февраля, 2020, 18:31

Печерский суд Киева оставил под стражей до 3 апреля экс-военного Владислава Грищенко, подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области

Об этом сообщает Hromadske.

Также продолжили содержания под стражей подозреваемому заказчику покушения Василию Шкондеюку.

Адвокат отметил, что с его подзащитным провели только одно следственное действие и то, что он не собирается бежать, поскольку заинтересован в объективности расследования. Он отметил, что содержание под стражей - это попытка давления на подзащитного с целью самооговора.

Суд также продлил еще на четыре месяца срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурировали в телефонных разговорах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков предварительного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.

Следствие установило, что летом 2018 года подозреваемый Василий Шкондеюк заказал подозреваемому Владиславу Грищенко убийство Михаила Чекурака - бизнесмена из Косова Ивано-Франковской области.

По версии следствия, Грищенко привлек к преступлению свою жену Инну Грищенко и Ивана Вакуленко. Так, Вакуленко арендовал автомобиль, на котором возил Грищенко в Косово, а ДНК жены обнаружили на взрывном устройстве, которое подложили под автомобиль бизнесмена. Взрывчатку вовремя заметили, она не сработала. Всем трем подозреваемым инкриминируют покушение на убийство.

Также голоса Инны и Владислава Грищенко фигурируют в телефонных разговорах, опубликованных МВД по делу убийства журналиста Павла Шеремета.