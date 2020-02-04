Суд обязал ГБР открыть уголовное дело на министра экономики Милованова по трем статьям. Документ

4 февраля, 2020, 17:54

Речь идет об увольнении чиновника одного из госпредприятий, которое, по мнению истца было незаконным

Об этом пишут "Специальные корреспонденты".

"24 июня 2016 года между Минэкономразвития и торговли Украины и Кудиным А.В. был заключен Контракт № 22 от 24.06.2019 г. сроком до 26.06.2024 г.. Относительно занятия им должности генерального директора Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября прошлого года Кудин был уволен с должности генерального директора на основании приказа Министерства развития экономики, торговли и социального хозяйства №70-п от 14.11.2019, основанием для которого была докладная записка директора Департамента интеллектуальной собственности Жалдака А.В.

"В связи с тем, что увольнение было незаконным, представителями Кудина А.В. было подано соответствующее заявление (сообщение) о совершении уголовных правонарушений в соответствии ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 206 и ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, Минэкономразвития и министром Милованов Т.С. "Не было совершено никаких действий, направленных на проверку информации изложенной в докладной записке, не было проведено служебное расследование направленное на проверку указанной информации и не были получені доказательства в ее подтверждение".

"Кудин в течение времени пребывания его на занимаемой должности не был привлечен к дисциплинарной ответственности, каких-либо замечаний, предупреждений и т.д., которые могли быть основанием для увольнения последнего не было", - отмечается в сообщении.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением обязал уполномоченных лиц Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.