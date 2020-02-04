Строительство метро на Виноградарь отныне можно отслеживать онлайн

4 февраля, 2020, 12:33

ПАО "Киевметрострой" запустил сайт с подробной информацией о строительстве метро на Виноградарь

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Киевметрострой запустил сайт с подробной информацией о метро на Виноградарь", - говорится в сообщении.

На сайте размещена информация об этапах строительства двух веток метрополитена.

"Участок зеленой линии соединит жилой массив Виноградарь с Сырцом, сделает передвижение по городу более удобным и комфортным, а жители Виноградаря смогут добраться до других станций метрополитена и многих частей города гораздо быстрее, чем сейчас", - говорится в сообщении.