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Espreso.tvОбществоСтроительство метро на Виноградарь отныне можно отслеживать онлайн

Строительство метро на Виноградарь отныне можно отслеживать онлайн


фото: blogspot
ПАО "Киевметрострой" запустил сайт с подробной информацией о строительстве метро на Виноградарь

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Киевметрострой запустил сайт с подробной информацией о метро на Виноградарь", - говорится в сообщении.

На сайте размещена информация об этапах строительства двух веток метрополитена.

"Участок зеленой линии соединит жилой массив Виноградарь с Сырцом, сделает передвижение по городу более удобным и комфортным, а жители Виноградаря смогут добраться до других станций метрополитена и многих частей города гораздо быстрее, чем сейчас", - говорится в сообщении.

На первом этапе будет построено две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды". Длина нового участка линии составляет 3,7 км.

Работы по строительству тоннелей выполняются как открытым, так и закрытым способом. Обе станции запланированы мелкого заложения.

 
 
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