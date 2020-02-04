Строительство метро на Виноградарь отныне можно отслеживать онлайн
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
"Киевметрострой запустил сайт с подробной информацией о метро на Виноградарь", - говорится в сообщении.
На сайте размещена информация об этапах строительства двух веток метрополитена.
"Участок зеленой линии соединит жилой массив Виноградарь с Сырцом, сделает передвижение по городу более удобным и комфортным, а жители Виноградаря смогут добраться до других станций метрополитена и многих частей города гораздо быстрее, чем сейчас", - говорится в сообщении.
На первом этапе будет построено две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды". Длина нового участка линии составляет 3,7 км.
Работы по строительству тоннелей выполняются как открытым, так и закрытым способом. Обе станции запланированы мелкого заложения.
- Напомним, Кличко заверил , что никаких сбоев в строительстве нет.
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