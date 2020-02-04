Сокращение количества депутатов противоречит Конституции и приведет к узурпации власти, - Княжицкий

4 февраля, 2020, 13:58

Монобольшинство Зеленского в Верховной Раде хочет принять законопроект о сокращении количества депутатов в парламенте до 300 человек

Такое решение власти хотят протянуть вопреки Конституции и отрицательному заключению Конституционного суда, об этом заявил депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий в комментарии журналистам в кулуарах парламента, пишет Еспресо.TV.

По его словам, несмотря на то, что такая норма является популярной среди большинства граждан, однако она ведет к усилению власти одного человека - президента. В частности, меньше депутатов на количество населения в России и Китае, а в европейских странах этот показатель высок.

"Власть Зеленского по своим стандартам постоянно пытается нас разместить наряду с Россией и Китаем. Либо речь идет о работе парламента, либо закона о дезинформации, которые на самом деле ограничивают свободу слова", - отмечает депутат.

Княжицкий выразил удивление, что свое решение власти мотивируют, ссылаясь на сфальсифицированные референдумы во времена Кучмы, в которых тогда участвовали 110% граждан.

"Как тогда, так и сейчас, это решение принималось для узурпации власти президента. Могли бы тогда сразу сократить депутатов до 95, чтобы в Верховной Раде был только весь 95-й Квартал. А зачем другие депутаты? Конечно же, фракция "Европейской Солидарности" не поддержит антиконституционные изменения законодательства ", - отметил Николай Княжицкий.

4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы).