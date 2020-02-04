СБУ предупредила убийство гражданина ЕС, заказанное студенткой из Ивано-Франковска

4 февраля, 2020, 11:56

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства. За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю $4,3 тыс. По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби", - говорится в сообщении.

Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.

Правоохранители задержали заказчицу и "киллера" в момент передачи аванса - $500 рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

По факту организации умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.