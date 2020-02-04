СБУ предупредила убийство гражданина ЕС, заказанное студенткой из Ивано-Франковска
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства. За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю $4,3 тыс. По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби", - говорится в сообщении.
Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты.
Правоохранители задержали заказчицу и "киллера" в момент передачи аванса - $500 рядом с домом, где женщина снимала квартиру.
По факту организации умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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