Сборная Украины сыграла вничью с Францией в заключительном матче отбора на ЧМ-2020
4 февраля, 2020, 19:37
В заключительном матче элит-раунда отбора на ЧМ-2020 сборная Украины по футзалу поделила очки с Францией, встреча завершилась со счетом 2:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча не имела турнирного значения для украинцев, которые ранее потеряли шансы на выход на чемпионат мира-2020. В первом туре сборная Украины уступили сербам (5:2), во втором - Испании (3:1).
Украина - Франция - 2:2
Голы: Журба, 7, Педяш, 29 - Мухудин, 10 Рамирес 13 (пен)
Турнирная таблица группы В:
1. Сербия - 6 очков, (разница забитых и пропущенных мячей 9:4)
2. Испания - 6 (6:2)
3. Франция - 1 (5:9)
4. Украина - 1 (5:10)
Победители групп выйдут на ЧМ напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф, который состоится 9 и 12 апреля.
- 27 декабря 2019-го года в обновленном рейтинге УЕФА сборная Украины по футзалу заняла шестое место
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