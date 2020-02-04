Сборная Украины сыграла вничью с Францией в заключительном матче отбора на ЧМ-2020

4 февраля, 2020, 19:37

В заключительном матче элит-раунда отбора на ЧМ-2020 сборная Украины по футзалу поделила очки с Францией, встреча завершилась со счетом 2:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча не имела турнирного значения для украинцев, которые ранее потеряли шансы на выход на чемпионат мира-2020. В первом туре сборная Украины уступили сербам (5:2), во втором - Испании (3:1).

Украина - Франция - 2:2

Голы: Журба, 7, Педяш, 29 - Мухудин, 10 Рамирес 13 (пен)

Турнирная таблица группы В:

1. Сербия - 6 очков, (разница забитых и пропущенных мячей 9:4)

2. Испания - 6 (6:2)

3. Франция - 1 (5:9)

4. Украина - 1 (5:10)

Победители групп выйдут на ЧМ напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф, который состоится 9 и 12 апреля.