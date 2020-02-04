 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРуководство Китая признало ошибки в борьбе с распространением коронавируса

Руководство Китая признало ошибки в борьбе с распространением коронавируса


фото: reuters
Руководство Китая признало, что допустило ошибки в борьбе со вспышкой коронавируса нового типа

Как сообщает DW , глава КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.

Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии заявил, что реакция на распространение вируса обнаружил "ошибки и трудности" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать