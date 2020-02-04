Руководство Китая признало ошибки в борьбе с распространением коронавируса
4 февраля, 2020, 11:20
Руководство Китая признало, что допустило ошибки в борьбе со вспышкой коронавируса нового типа
Как сообщает DW , глава КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.
Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии заявил, что реакция на распространение вируса обнаружил "ошибки и трудности" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации.
Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.
- Напомним, по состоянию на 4 февраля от коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы.
- ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
- В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка . Ранее сообщалось о двух госпитализированных из Борисполя пассажиров рейса, прибывшего из Китая
- В Львове госпитализировали двух людей , которые вернулись из Китая. Кроме того, в Ривном госпитализировали девушку , которая вернулась из Китая.
- Также сообщается о 2 зафиксированных случаях смерти от 2019-nCoV за пределами материкового Китая.
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