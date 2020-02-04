Руководство Китая признало ошибки в борьбе с распространением коронавируса

4 февраля, 2020, 11:20

Руководство Китая признало, что допустило ошибки в борьбе со вспышкой коронавируса нового типа

Как сообщает DW , глава КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией.

Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии заявил, что реакция на распространение вируса обнаружил "ошибки и трудности" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.