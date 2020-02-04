Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть финансирование в 9 миллионов евро

4 февраля, 2020, 16:34

Российское акционерное общество "Авизапчасть" обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к французской партии "Национальное объединение" о возвращении 639,7 млн рублей долга

Об этом сообщает RFI.

Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Суд также направил партии Ле Пен сообщение о деле, принятом к рассмотрению.

Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Лидер ультраправых тогда объяснила, что обратилась за кредитом к российскому банку, поскольку французские ей отказали.

В 2016 году Центробанк РФ лишил банк лицензии, а права требования по кредиту французской партии перешли сначала к компании "Конти", а затем - к компании "Авизапчасть".

"Авизапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР.

Сейчас компания продает запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонт ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренков, которого связывают с торговлей оружием.