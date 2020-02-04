Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть финансирование в 9 миллионов евро
Об этом сообщает RFI.
Первое, предварительное слушание по делу назначено на июнь 2020 года. Суд также направил партии Ле Пен сообщение о деле, принятом к рассмотрению.
Речь идет о кредите, который партия Ле Пен взяла в 2014 году в "Первом чешско-российском банке". Лидер ультраправых тогда объяснила, что обратилась за кредитом к российскому банку, поскольку французские ей отказали.
"Авизапчасть" была образована на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка", которое отвечало за обслуживание авиатехники, экспортируемой из СССР.
Сейчас компания продает запчасти, навигационное оборудование для российской авиатехники, специальные металлы для аэрокосмической и авиационной промышленности, ремонт ИЛ-76. Компания полностью принадлежит бизнесмену Валерию Захаренков, которого связывают с торговлей оружием.
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