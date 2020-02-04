Россия удерживает за решеткой не менее 10 журналистов из Крыма, - Freedom House

Те, кто еще находятся под стражей:

1. Сервер Мустафаев

2. Тимур Ибрагимов

3. Марлен Асанов

4. Сейран Салиев

5. Ремзи Бекиров

6. Руслан Сулейманов

7. Осман Арифмеметов

8. Рустам Шейхалиев

9. Нариман Мемедеминов

10. Эрнес Аметов

"Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями по своей работе. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский Союз и Международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.

Как отметили в организации, ситуация не меняет даже недавнее снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены.