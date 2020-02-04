Россия удерживает за решеткой не менее 10 журналистов из Крыма, - Freedom House
Об этом сообщает Freedom House .
"По меньшей мере 10 профессиональных журналистов из Крыма остаются за решеткой, много крымских татар связанные с гражданским движением "Крымская солидарность". Они были арестованы по обвинению в терроризме и якобы связанных с исламистской группой Хизб ут-Тахрир, которая запрещена как экстремистская организация в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Те, кто еще находятся под стражей:
1. Сервер Мустафаев
2. Тимур Ибрагимов
3. Марлен Асанов
4. Сейран Салиев
5. Ремзи Бекиров
6. Руслан Сулейманов
7. Осман Арифмеметов
8. Рустам Шейхалиев
9. Нариман Мемедеминов
10. Эрнес Аметов
"Медиа в Крыму остаются жестко ограниченными, а профессиональные и гражданские журналисты сталкиваются с репрессиями по своей работе. Крымскотатарские журналисты, в частности, подвергаются особенно строгим наказанием. Их приговоры, как и у Семены, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский Союз и Международное сообщество настаивали на справедливом и тщательном расследовании таких случаев", - заявил директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Берендт.
Как отметили в организации, ситуация не меняет даже недавнее снятие судимости с крымского журналиста Николая Семены.
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