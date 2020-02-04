Россия систематически вмешивается во внутренние процессы Литвы, - разведка

4 февраля, 2020, 17:24

В Вильнюсе представили ежегодный доклад Департамента госбезопасности (ДГБ) и второго департамента оперативной службы при Министерстве обороны Литвы, где особое внимание уделено угрозам со стороны России, в том числе через работу в диаспоре и киберпространстве

Об этом сообщает портал Delfi.

"В Кремле не отказались от стремлений вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в нашем государстве и использовать другие меры воздействия: через активную деятельность разведки или энергокомпаний", - сказал на пресс-конференции директор Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Как один из примеров он рассказал о длительной операции, которую проводила ФСБ "в отношении общины российских соотечественников". "ФСБ систематически завязывало контакты с представителями этих организаций в Литве. Организовывали и финансировали мероприятия в поддержку политики русской истории, в русскоязычных СМИ распространяли пропаганду, подготовленную ФСБ", - рассказал глава ДГБ.

Он отметил, что благодаря таким контактам собирали информацию не только о политическом положении, но и о конкретных лицах. "Благодаря усилиям контрразведки эту деятельность ФСБ удалось нейтрализовать, но я хочу призвать граждан Литвы оставаться бдительными и сообщать ДГБ о такого рода подозрительной деятельности и контактах", - подчеркнул Яунишкис.

При этом, по его словам, возможности влияния России в настоящее время ограничены, так как "уровень сознания граждан значительно повысился". Яунишкис отметил, что приближение парламентских выборов пока не привлекло внимание вражеских сил, однако такая возможность еще существует.

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В свою очередь, директор Второго департамента оперативной службы полковник Ремигиюс Балтренас сказал, что организаторам внешних вредных кибератак не удалось достичь желаемой цели, "благодаря быстрой реакции" литовской стороны.

Балтренас сделал акцент на мессиджах, которые будет распространять Россия. "Россия будет пытаться убедить политиков союзных стран и общество этих стран в том, что дополнительные меры безопасности, принятые НАТО в Балтийском регионе, увеличивают напряжение, но благодаря сознанию общества, укреплению оборонных сил Литвы и союзников, цена военного конфликта со странами НАТО для России значительно возросла. Это ограничивает возможности России спровоцировать кризис и избежать масштабного привлечения Альянса, а также быстро завершить конфликт в благоприятном для нее ключе", - резюмировал Балтренас.

4 февраля в зале пресс-конференций Сейма Литовской Республики состоялась Пресс-конференция, на которой для СМИ был представлен доклад, отчет по оценке национальных угроз. На пресс-конференции присутствовали председатель комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Дайнюс Гайжаускас, директор департамента государственной безопасности Дариус Яунишкис и директор второго следственного управления полковник Ремигиюс Балтренас.

Отчет подают общественности ежегодно в соответствии с Законом об уголовной разведку Литовской Республики. Департамент государственной безопасности и Второй департамент при МО Литвы проводят оценку национальной угрозы как один совместно разработанный документ с 2015 года.