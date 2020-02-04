Родители имеют право назвать ребенка Z148 - Малюська

4 февраля, 2020, 17:17

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на данный момент в Украине не существует ограничений на присвоение имени ребенку

Об этом министр рассказал в интервью газете "Сегодня".

По словам министра, он неоднократно слышал, что Минюст может запретить родителям называть детей необычными именами, чтобы те потом не страдали от необычного имени. Однако он считает такие запреты консервативным подходом.

"Официальная позиция такова: ограничений на присвоение имени не существует. Какое имя нравится родителям, так они и могут называть ребенка. На местах органы регистрации могут отказывать от того, что они считают неразумным и неправильным. Но не органам регистрации решать, каким будет имя. Мое личное мнение: если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально", - заявил Малюська.

Он добавил, что законом этот вопрос никак не регулируется. Согласно закону, имя ребенка выбирается родителями по их согласию.

"Я подозреваю, что в органах регистрации могут сказать, что Z148 - не имя. Но что такое имя - определения нет. Ограничения могут быть только в смежных сферах и процедурах, например, в порядке заполнения паспорта, где цифры или иностранные буквы неприемлемы. Сам юридический аспект интересен и нужно будет продумать, как урегулировать его. Родителям детей могу сказать: смело требуйте регистрации того имени, которое выбрали вы. Но при этом нужно помнить обо всех возможных неюридические последствия", - добавил министр.