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Espreso.tvОбществоРейтинг партий: "ЕС" опережает "Батькивщину" - опрос

Рейтинг партий: "ЕС" опережает "Батькивщину" - опрос

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 13,5%, "Европейскую солидарность" - 9,5%, "Батькивщину" - 8,1%

Об этом говорится в исследовании "Рейтинга".

"Рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился, - около 16% ", - говорится в сообщении.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.

 

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