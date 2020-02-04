Рейтинг партий: "ЕС" опережает "Батькивщину" - опрос

4 февраля, 2020, 15:48

Об этом говорится в исследовании "Рейтинга".

"Рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился, - около 16% ", - говорится в сообщении.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.