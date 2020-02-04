Разумков открыл третью сессию Рады IХ созыва

4 февраля, 2020, 10:29

Во вторник, 4 февраля, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл третью сессию парламента IХ созыва

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Третья сессия Рады началась исполнением государственного гимна Украины, после чего в зале зарегистрировались 360 нардепов и Разумков объявил утреннее заседание открытым.

Во время выступления Разумков отметил, что Рада вернется к практике выполнения плана законодательной работы.

В повестке дня работы Рады на 4 февраля - рассмотрение постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий, постановления о назначении Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий, законопроекта об уменьшении состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы, законопроекта о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и освобождать от должностей директорва НАБУ и ГБР.