Рада провалила изменения в Конституцию о закреплении полномочий президента назначать директора НАБУ
4 февраля, 2020, 13:47
4 февраля Верховная Рада провалила голосование за законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины по поводу закрепления полномочий президента Украины назначать и увольнять с должностей директоров НАБУ и ГБР
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За президентский законопроект проголосовали 208 депутатов "Слуги народа", по одному нардепу от "ОПЗЖ" и "Батькивщины".
Всего "за" проголосовали 214 депутатов. 73 парламентария проголосовали «против». 69 воздержались, а 36 не голосовали вообще.
. # Рада9 не смогла принять решение о # ЗП1014 О внесении изменений в ст. 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать и увольнять с должностей директоров НАБУ и ГБР), которое получило отрицательное заключение КСУ pic.twitter.com/d0Pp8BHxcI- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) February 4, 2020
- Напомним, 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)
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