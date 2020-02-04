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Espreso.tvОбществоРада провалила изменения в Конституцию о закреплении полномочий президента назначать директора НАБУ

Рада провалила изменения в Конституцию о закреплении полномочий президента назначать директора НАБУ

4 февраля Верховная Рада провалила голосование за законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины по поводу закрепления полномочий президента Украины назначать и увольнять с должностей директоров НАБУ и ГБР

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За президентский законопроект проголосовали 208 депутатов "Слуги народа", по одному нардепу от "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

Всего "за" проголосовали 214 депутатов. 73 парламентария проголосовали «против». 69 воздержались, а 36 не голосовали вообще.

  • Напомним, 4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)
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