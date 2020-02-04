"Желаю тебе родить сына": Кива ответил журналистке по поводу переписки с якобы Жириновским
Комментарий у народного депатата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы взяли корреспонденты "Радио Свобода".
Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в комментарии Радио Свобода не подтвердил и не опроверг информацию о своей переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Государственной думы Владимиром Жириновским.
"Я на самом деле парламентарий европейского государства. И я за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять мою страну и приносить пользу моему народу. Депутаты российской Думы - это такие же парламентарии", - заявил Кива.
В ответ на вопрос, это он на видео, Кива сказал: "Почему я не признаю? Я не возражаю, дорогая моя. Можно же подтверждать, нельзя отрицать, а можно - оставаться в нейтральной позиции".
После замечания журналистки Радио Свобода, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" Кива сказал: "И что? С ними не нужно разговаривать? Мое оружие как парламентария - слово. Я должен бороться в интересах своей страны. Бороться я должен словом, убеждением, разговором, поиском компромиссов. Вам это не нравится? Вы хотите, чтобы мы дальше всех убивали?"
Депутат Кива продолжал уклоняться от прямого ответа на запрос журналистки, наконец пожелав ей родить сына:
"Умная и красивая девушка, желаю тебе родить сына."
- Напомним, 4 февраля журналисты обнародовали видео , где лысый депутат со спины ведет переписку в мессенджере на русском с кем-то, кто подписан, как "Жирик"
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