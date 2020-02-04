"Можно быть молодым по возрасту, а по культуре - в средневековье": ученый-социолог ответил "слуге" Богуцкой на "дедушку"

4 февраля, 2020, 12:52

Украинский социолог, доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха считает, что во время полемики с оппонентами нужно соблюдать культуру общения и не переходить на личности

Об этом он заявил в эфире программы Общественного радио .

"Для меня это неприятное, но, кстати, это второстепенное дело. Здесь только одно - это уровень культуры. Я бы хотел подчеркнуть одну деталь - это полемика. Полемики могут быть любыми - горячими, упорными, но никогда не надо переходить на личности, особенно переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее. Это уже в мире все порядочные люди давно поняли. И прошлым является именно вот такой подход - когда человек говорит, что "этот дед стоит и что-то говорит". Какая разница - кто говорит? Потому что важно - что говорит ... Такая культура общения - из прошлого. И это я хочу подчеркнуть - что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре - быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали - что это не зависит от возраста... ", - сказал Головаха, комментируя высказывание "слуги народа" Елизаветы Богуцкой.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая назвала "дедушкой" ученого-социолога, профессора Института социологии НАНУ Евгений Головаха, а его комментарий по поводу проведенного правительством подсчета населения без опроса украинцев назвала "трэшем".