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Espreso.tvСпорт"Динамо" перевело Кадара в дубль из-за ссоры с Михайличенко, - СМИ

"Динамо" перевело Кадара в дубль из-за ссоры с Михайличенко, - СМИ


фото: dynamo.kiev.ua
Венгерского защитника "Динамо" Тамаша Кадара перевели в дубль из-за ссоры с главным тренером Алексеем Михайличенко

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации издания, Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду из-за ругани футболиста в адрес Алексея Михайличенко.

29-летний венгр 3 февраля на тренировке киевского клуба не справился с эмоциями и при всей команде нагрубил тренеру. Вероятно, к такому шагу Михайличенко удался с воспитательной целью и вскоре вернет Кадара в основную команду.

Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Венгр выступает в составе киевлян с 2017 года.

 

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