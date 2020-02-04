"Динамо" перевело Кадара в дубль из-за ссоры с Михайличенко, - СМИ

4 февраля, 2020, 12:26

Венгерского защитника "Динамо" Тамаша Кадара перевели в дубль из-за ссоры с главным тренером Алексеем Михайличенко

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации издания, Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду из-за ругани футболиста в адрес Алексея Михайличенко.

29-летний венгр 3 февраля на тренировке киевского клуба не справился с эмоциями и при всей команде нагрубил тренеру. Вероятно, к такому шагу Михайличенко удался с воспитательной целью и вскоре вернет Кадара в основную команду.

Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Венгр выступает в составе киевлян с 2017 года.