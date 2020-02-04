Пристайко призвал чешский парламент признать Голодомор актом геноцида

4 февраля, 2020, 18:09

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Об этом он написал в Twitter.

"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.