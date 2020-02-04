Пристайко призвал чешский парламент признать Голодомор актом геноцида
4 февраля, 2020, 18:09
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа
Об этом он написал в Twitter.
"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.
С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. pic.twitter.com/YPtWRBXSzH- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 4, 2020
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