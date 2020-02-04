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Espreso.tvОбществоПристайко призвал чешский парламент признать Голодомор актом геноцида

Пристайко призвал чешский парламент признать Голодомор актом геноцида


фото: twitter.com/VPrystaiko/
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа

Об этом он написал в Twitter.

"С председателем чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - написал Пристайко.

 

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