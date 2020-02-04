Принять закон о земле за один день депутаты не успеют, - Арахамия

4 февраля, 2020, 19:05

Верховная Рада начнет рассмотрение вопроса рынка земли в четверг, 6 февраля

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим. Мы называем это "земельной ночью", - сказал он.

По мнению Арахамия, принять закон о земле за один день депутаты не успеют.