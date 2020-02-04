Принять закон о земле за один день депутаты не успеют, - Арахамия
4 февраля, 2020, 19:05
Верховная Рада начнет рассмотрение вопроса рынка земли в четверг, 6 февраля
Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
"На этой неделе мы готовы голосовать за землю... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим. Мы называем это "земельной ночью", - сказал он.
По мнению Арахамия, принять закон о земле за один день депутаты не успеют.
- Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- 2 января стало известно, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. В случае превышения лимита землю продадут с аукциона.
- 13 января советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что к голосованию рынка земли в Раде все готово.
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