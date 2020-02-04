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Espreso.tvОбществоПринять закон о земле за один день депутаты не успеют, - Арахамия

Принять закон о земле за один день депутаты не успеют, - Арахамия


фото: Радіо Свобода
Верховная Рада начнет рассмотрение вопроса рынка земли в четверг, 6 февраля

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим. Мы называем это "земельной ночью", - сказал он.

По мнению Арахамия, принять закон о земле за один день депутаты не успеют.

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