Прямые иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 6%
4 февраля, 2020, 16:22
Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2019 году составил $2,5 млрд. Это на 6% выше показателя годом ранее
Об этом говорится в статистике платежного баланса на сайте Национального банка Украины.
Согласно данным НБУ, портфельные инвестиции за этот период, которые включают вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, составили $5,1 млрд, что в 2,5 раза больше показателя годом ранее.
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