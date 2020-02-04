Прямые иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 6%

4 февраля, 2020, 16:22

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2019 году составил $2,5 млрд. Это на 6% выше показателя годом ранее

Об этом говорится в статистике платежного баланса на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, портфельные инвестиции за этот период, которые включают вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, составили $5,1 млрд, что в 2,5 раза больше показателя годом ранее.