 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрямые иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 6%

Прямые иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 6%


фото: reuters
Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2019 году составил $2,5 млрд. Это на 6% выше показателя годом ранее

Об этом говорится в статистике платежного баланса на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, портфельные инвестиции за этот период, которые включают вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, составили $5,1 млрд, что в 2,5 раза больше показателя годом ранее.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать