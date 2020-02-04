Проведение выборов в октябре в ОРДЛО недопустимо, ведь оккупационные войска никуда не делись и продолжают обстрелы, - Герасимов

4 февраля, 2020, 12:47

Проведение выборов в ОРДЛО в октябре недопустимо, так как оккупационные войска продолжают обстрелы, а украинские защитники продолжают погибать

Выборы в таких условиях - это выборы под дулами автоматов, об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время пленарного заседания Верховной Рады, пишет пресс-служба партии ..

"Европейскую Солидарность беспокоят планы Банковой проводить местные выборы на Донбассе уже в октябре. Об этом свидетельствуют заявления окружения Зеленского. Подчеркиваем, что никаких предпосылок для местных выборов в ОРДЛО нет. Российские оккупационные войска остаются на позициях, и почти каждый день гибнут наши воины. Проводить выборы в таких условиях - это собственными руками обречь Донбасс на сценарий так называемого Крымского референдума 2014 под дулами российских автоматов", - сказал он.

Политик подчеркнул, что только активными действиями общественности и оппозиции президента Зеленского заставили отозвать изменения в Конституцию в части децентрализации, которые закладывали основы для ползучей федерализации.

"Европейская Солидарность" жестко противостоит этому. Мы вместе с вами заставили власть отозвать закон о децентрализации, внутри которого они спрятали федерализацию, "формулу Штайнмайера" и централизацию вместо децентрализации ", - отметил парламентарий.

Также Герасимов напомнил, что реформа децентрализации команды Порошенко была признана успешной и попытки Зеленского устроить централизацию в Украине являются недопустимыми. "Международные и отечественные эксперты признали децентрализацию одной из самых успешных реформ Петра Порошенко. Наша команда дала общинам финансовую независимость, увеличив местные бюджеты иногда в десять раз. Зато Зеленский забирает у общин деньги и подсовывает украинцам формирование авторитарного режима с чрезмерными полномочиями президента", - сказал он.