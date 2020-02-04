Проплыл 18 тыс. км: украинский рекордсмен рассказал, как готовится к Олимпиаде

4 февраля, 2020, 13:31

Украинский пловец Михаил Романчук заявил, что в рамках подготовки к Олимпиаде-2020 проплыл 18 тыс. км

Об этом сообщает SportArena .

"Тренируемся мы каждый день, даже в воскресенье. Бывает такое, что в воскресенье два раза плаваем. Получается в неделю по 12-13 тренировок. Работаем не покладая рук. Зал - 2-3, может, 4 раза в неделю", - рассказал спортсмен .

Также Романчук рассказал, сколько километров проплыл за последние 7 лет.

"Это очень трудно сосчитать. За последние 7 лет, я подсчитывал, это примерно 16-17, может, 18 тыс. км", - сказал пловец.

В ноябре 2019 г. 23-летний Михаил Романчук получил золото Кубка мира по плаванию в Дохе. На дистанции 1500 м вольным стилем он установил рекорд Кубка мира - 14 мин 51,61 с.