Прекращение войны, борьба с коррупцией, возрождение промышленности: социологи назвали основные требования украиинцев к Зеленскому

4 февраля, 2020, 16:20

Ключевыми общественными запросами к президенту Зеленскому остаются прекращения военных действий на востоке Украины (64%) и усиление борьбы с коррупцией (45%)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.

"Прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым общественным запросом к Президенту (64%). Усиление борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышение социальных стандартов - 24%, повышение качества медицины - 22%. За последние месяцы выросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности", - говорится в сообщении.

Выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.

Выбирая между увеличением размеров заработных плат медиков и развитием школ, больниц и внедрением новых технологий, 59% поддерживают последний приоритет, 29% - за рост размеров выплат.

45% опрошенных считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям, с другой - почти столько же (46%) за то, чтобы их направить на создание условий для стимулирования активности населения.

46% считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров, столько же утверждают, что в первую очередь нужно уменьшить возможности для коррупции.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.