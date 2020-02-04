Прекращение войны, борьба с коррупцией, возрождение промышленности: социологи назвали основные требования украиинцев к Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года.
"Прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым общественным запросом к Президенту (64%). Усиление борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности - 30%, повышение социальных стандартов - 24%, повышение качества медицины - 22%. За последние месяцы выросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности", - говорится в сообщении.
Выбирая между приоритетами экономического развития, куда в первую очередь следует направить государственные ресурсы, опрошенные скорее склонны поддерживать развитие промышленности и инвестиций (65%). 28% - за увеличение размеров субсидий и социальных выплат.
Выбирая между увеличением размеров заработных плат медиков и развитием школ, больниц и внедрением новых технологий, 59% поддерживают последний приоритет, 29% - за рост размеров выплат.
45% опрошенных считают, что для власти является приоритетным тратить ресурсы на помощь социально незащищенным категориям, с другой - почти столько же (46%) за то, чтобы их направить на создание условий для стимулирования активности населения.
46% считают, что государство скорее должно сосредоточиться на выявлении и наказании коррупционеров, столько же утверждают, что в первую очередь нужно уменьшить возможности для коррупции.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.
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