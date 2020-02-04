Полностью оправилась от эмбарго РФ: Украина установила рекорд по экспорту овощей и фруктов

4 февраля, 2020, 15:51

По итогам 2019 года Украина экспортировала плодоовощной продукции на рекордные $339 млн

Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

"В 2019 году Украина обновила исторический рекорд экспорта плодоовощной продукции, полностью оправившись от российского эмбарго, однако прекратив поставки на рынок России полностью", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов EastFruit, достижением Украины стал качественный прорыв в экспорте и расширение географии экспорта продукции - то есть существенно повысилась стоимость экспортируемой продукции и она стала поставляться в страны с высокими требованиями к качеству и безопасности, и в то же время по высоким ценам.

Экспорт овощей, фруктов, ягод и орехов, свежих, замороженных и сушеных принес Украине в 2019 году $339 мл - на 9,4% больше, чем в 2018 году, и на 20,1% больше, чем в 2017 году.

Главными товарными группами, обеспечивающих прирост экспорта украинской плодоовощной продукции, были в прошлом году грецкие орехи, ягоды и яблоки.

Прирост выручки от экспорта яблок за два года превысил 150%, а экспорт орехов и замороженных ягод вырос примерно одинаково - на 37% за два года.

При этом удельный вес этих трех ведущих категорий в общем экспорте плодоовощной продукции продолжал расти и достиг 70% в 2019 году.

Впрочем, эксперты отмечают, что по объему экспорта плодоовощной продукции Украина не входит даже в 50 мировых лидеров. Например, соседняя Польша экспортирует овощей и фруктов на $2,6 млрд долларов в год - в 8 раз больше, чем Украина.