Организаторы форума о Холокосте, на который летал Зеленский, извинились за искажение истории
Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на " Гаарец ".
В письме Яд-Вашем, направленном в газету "Гаарец", говорится, что информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала "неточности" и "частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление".
Это вызвало критику со стороны историков, политиков и других общественных деятелей, причем некоторые из замечаний были направлены непосредственно Яд-Вашему.
В материалах, представленных на форуме, молчали о преступлениях Советского Союза во время Второй мировой войны и о его ответственности за ее начало. В них ничего не говорилось о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и соседних земель, не содержалось никаких ссылок на Украину, которая находится в конфликте с нынешними российскими властями, отмечается в письме Яд-Вашем .
"На форуме не упоминалось ни о разделе Польши между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году, ни об оккупации Западной Европы в 1940-м", - говорится в письме Яд-Вашем.
В письме Яд-Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, пишет "Гаарец".
- Напомним, президент Польши Дуда объяснил израильскому коллеге Ривлин, что не принимал участия во Всемирном форуме памяти Холокоста потому, что организаторы проигнорировали участие Польши в борьбе с нацизмом
- Президент Украины также не взял участие в форуме: украинская сторона решила передать свои места на западе людям, пережившим концлагеря
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