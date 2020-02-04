Организаторы форума о Холокосте, на который летал Зеленский, извинились за искажение истории

4 февраля, 2020, 12:35

4 февраля в мемориале памяти жертв Холокоста Яд-Вашем в Иерусалиме принесли извинения за материалы, представленные на Всемирном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения Аушвица

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на " Гаарец ".

В письме Яд-Вашем, направленном в газету "Гаарец", говорится, что информация, представленная на мероприятии, в котором приняли участие десятки мировых лидеров, содержала "неточности" и "частичное изложение фактов", что "создало несбалансированное впечатление".

Это вызвало критику со стороны историков, политиков и других общественных деятелей, причем некоторые из замечаний были направлены непосредственно Яд-Вашему.

В материалах, представленных на форуме, молчали о преступлениях Советского Союза во время Второй мировой войны и о его ответственности за ее начало. В них ничего не говорилось о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году, на представленных картах неверно были указаны границы Польши и соседних земель, не содержалось никаких ссылок на Украину, которая находится в конфликте с нынешними российскими властями, отмечается в письме Яд-Вашем .

"На форуме не упоминалось ни о разделе Польши между Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году, ни об оккупации Западной Европы в 1940-м", - говорится в письме Яд-Вашем.

Израильское издание отмечает, что ведущую роль в организации форума играл Вячеслав (Моше) Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, бизнесмен и миллиардер, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину.

В письме Яд-Вашем фактически признает, что допустил искажение исторических фактов на мероприятии в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина, пишет "Гаарец".