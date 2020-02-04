Наказанный за критику в отношении Зеленского военный заявил о давлении со стороны начальства

4 февраля, 2020, 10:55

4 февраля майор ВСУ Роман Ковалев сообщил об усилении давления со стороны высших военных чинов и пообещал подать иск в суд

Об этом майор Роман Ковалев сообщил в Facebook.

"Несмотря на тот резонанс, который вызвала эта история в СМИ, позиция военного руководства не изменилась. Наоборот, на меня усилилось давление", - заявил Ковалев.

Майор добавил, что руководство оказывает давление и на его сослуживцев, чтобы они дали отрицательную характеристику о Ковалеве.

"Ежедневно меня вызывают серьезные полковники к себе в кабинеты, чтобы провести со мной какую-то беседу, а между тем до сих пор не принято решение о моем дальнейшем прохождении службы", - добавил офицер.

Я считаю, что военнослужащий - это не раб. Он вправе, как и любой гражданин Украины, в том числе - на свободу слова.

Майор Ковалев сообщил, что вернется в суд, чтобы доказать свою правоту.