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Espreso.tvОбществоНаказанный за критику в отношении Зеленского военный заявил о давлении со стороны начальства

Наказанный за критику в отношении Зеленского военный заявил о давлении со стороны начальства


фото: informator
4 февраля майор ВСУ Роман Ковалев сообщил об усилении давления со стороны высших военных чинов и пообещал подать иск в суд

Об этом майор Роман Ковалев сообщил в Facebook.

"Несмотря на тот резонанс, который вызвала эта история в СМИ, позиция военного руководства не изменилась. Наоборот, на меня усилилось давление", - заявил Ковалев.

Майор добавил, что руководство оказывает давление и на его сослуживцев, чтобы они дали отрицательную характеристику о Ковалеве.

"Ежедневно меня вызывают серьезные полковники к себе в кабинеты, чтобы провести со мной какую-то беседу, а между тем до сих пор не принято решение о моем дальнейшем прохождении службы", - добавил офицер.

Я считаю, что военнослужащий - это не раб. Он вправе, как и любой гражданин Украины, в том числе - на свободу слова.

Майор Ковалев сообщил, что вернется в суд, чтобы доказать свою правоту.

  • Напомним, в ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор"
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