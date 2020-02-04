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Espreso.tvОбществоНацбанк разрешил банкам разглашать банковскую тайну без решения суда

Нацбанк разрешил банкам разглашать банковскую тайну без решения суда

Национальный банк Украины разрешил банкам раскрывать информацию о своих клиентах без решения суда по запросу правоохранительных органов

Об этом сообщили в пресс-служба Нацбанка.

Соответствующими изменениями Нацбанк согласовал свои инструкции закону о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (закон об ответственности за незаконное обогащение), который приняли в конце октября 2019 года.

Законом Рада ввела ответственность за незаконное обогащение чиновников и ввела возможность взыскания средств, которое чиновники получили незаконным путем.

"Государственные органы... могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках", - сообщили в Нацбанке.

 

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