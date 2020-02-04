Мировые экономические прогнозы неутешительны, а правительство Зеленского "прячет голову в песок", - Княжицкий
Это приведет к дальнейшему падению бюджетных поступлений и проблемам с социальными выплатами. Несмотря на это правительство Зеленского рапортует, что все в порядке. Это означает, что либо правительство некомпетентно, либо оно говорит неправду украинцам, об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.
"City group дает прогноз, что из-за коронавируса цена на металлы, железную руду и медь снизятся на 10-15 процентов. Экспорт металлов - это 25 процентов наших поступлений. Падает рынок зерна и масличных. Вместе с тем наш министр экономики говорит, что падение почувствует только туристическая отрасль. Правительство должно было бы честно разговаривать с гражданами. На фоне недополучения бюджетных платежей в январе, еще до активного влияния китайского вируса, который пройдет с поступлениями, а значит, и соцвыплатами течение года", - подчеркнул Княжицкий.
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