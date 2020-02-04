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Espreso.tvОбществоМосква обещает отреагировать на масштабные учения НАТО в Европе

Москва обещает отреагировать на масштабные учения НАТО в Европе


фото: reuters
Россия намерена отреагировать на учения войск Североатлантического альянса в Европе Defender 2020, запланированные на весну

Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью Российской газете.

Учения НАТО в Европе "вызывают очень большую озабоченность", отметил министр. Он подчеркнул, что Россия не может игнорировать подобные процессы.

"В контексте сотрудничества НАТО с Евросоюзом в военной сфере придумали термин "военный шенген", который предполагает модернизацию всех транспортных артерий до восточной границы НАТО таким образом, чтобы любая боевая техника, в том числе самая крупная, могла беспрепятственно проходить на восток. Я думаю, что уже одного этого факта достаточно, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать", - сказал Лавров.

При этом, по словам Лаврова, российская реакция не должна спровоцировать появление ненужных рисков.
 

Обучение Defender 2020 запланированы на апрель-май, они предусматривают переброску на территорию Европы 30 тысяч дополнительных единиц военной техники США и 20 тысяч американских военных. Всего в учениях примут участие более 40 тысяч человек.

Defender 2020 станут самыми учениями НАТО в Европе за последние 25 лет.

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