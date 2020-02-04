Летчик ВВС Украины второй раз признан лучшим пилотажником в Польше
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
В эти выходные подполковник Юрий Булавка, летчик первого класса 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, получил одну из важнейших наград в области авиации в польском городе Гдыня. На родину пилот вернулся со специальным призом Cumulus (Кумулус) за лучший пилотаж на самолете-истребителе Су-27, который он продемонстрировал во время прошлогоднего авиационного показа "Gdynia Aerobatic 2019".
Cтатуэтки "воздушных Оскаров" (Cumulus), как называют свои призы организаторы, вручили пятый раз подряд лучшим авиационным спортсменам, пилотам, пилотажным группам, а также фотографам. По итогам голосования во время международного авиационного опроса Cumulus-2019, которое началось 1 декабря 2019 г., были определены победители в спортивных, авиационных и специальных категориях, а также в отдельной категории Cumulus Extreme.
Заместитель командира по летной подготовке 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины подполковник Юрий Булавка поразил своим выступлением публику польского авиационного показа, который проходил в течение 16-18 августа 2019 года. На его выступление съехались сторонники авиации со всей Европы, а коллеги из других стран не сдерживали свой восторг от выполнения фигур высшего пилотажа, которые на других летательных аппаратах трудно воспроизвести.
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