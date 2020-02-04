Лавров: Зеленский нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств
4 февраля, 2020, 22:50
Президент Владимир Зеленский приступил к выполнению "обязательств по Донбассу", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, Зеленский "нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств".
При Зеленском были сделаны первые шаги по разведению сил, а также зафиксирована "формула Штайнмайера", отметил глава российского МИД.
При этом министр выразил удивление, что украинская делегация на встрече лидеров стран "нормандской четверки" не поддержала разведения сил на всей линии разграничения.
- По словам главы МИД Вадима Пристайко, министры стран "нормандской четверки" могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности , которая состоится 14-16 февраля.
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