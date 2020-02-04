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Espreso.tvОбществоЛавров: Зеленский нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств

Лавров: Зеленский нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств

Президент Владимир Зеленский приступил к выполнению "обязательств по Донбассу", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Зеленский "нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств".

При Зеленском были сделаны первые шаги по разведению сил, а также зафиксирована "формула Штайнмайера", отметил глава российского МИД.

При этом министр выразил удивление, что украинская делегация на встрече лидеров стран "нормандской четверки" не поддержала разведения сил на всей линии разграничения.

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