Коронавирус зафиксировали в Бельгии

4 февраля, 2020, 09:49

4 февраля стало известно о первом случае заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в Бельгии

Об этом сообщает бельгийское издание De Tijd со ссылкой на министра охраны здоровья страны Мэгги Где Блок.

"Один из девяти бельгийцев, которые приехали в нашу страну из китайского города Ухань, заражен коронавирусом", - сказала министр здравоохранения Мэгги де Блок во вторник журналистам.

Она добавила, что результаты тестов других 8 пациентов на коронавирус отрицательные.

Также министр отметила, что у пациента с коронавирусом не проявляется никаких признаков заболевания. Он находится в хорошем состоянии.