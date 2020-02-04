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Espreso.tvОбществоКоронавирус зафиксировали в Бельгии

Коронавирус зафиксировали в Бельгии


фото: REUTERS
4 февраля стало известно о первом случае заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в Бельгии

Об этом сообщает бельгийское издание De Tijd со ссылкой на министра охраны здоровья страны Мэгги Где Блок.

"Один из девяти бельгийцев, которые приехали в нашу страну из китайского города Ухань, заражен коронавирусом", - сказала министр здравоохранения Мэгги де Блок во вторник журналистам.

Она добавила, что результаты тестов других 8 пациентов на коронавирус отрицательные.

Также министр отметила, что у пациента с коронавирусом не проявляется никаких признаков заболевания. Он находится в хорошем состоянии.

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