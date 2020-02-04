Когда праздновать Рождество: синод ПЦУ осудил молебен в Луцке 25 декабря

4 февраля, 2020, 21:10

Священный Синод Православной церкви Украины осудил решение митрополита Луцкого Михаила о праздновании Рождества по Новоюлианскому календарю

Об этом сообщает пресс-центр ПЦУ.

"Священный Синод осудил самовольное, единоличное решение Преосвященного Михаила, митрополита Луцкого и Волынского, о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка, в том числе 34 Апостольского правила", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПЦУ, в условиях, когда единого мнения среди поместных церквей нет, когда часть православных в Украине находится под влиянием Московского патриархата, а также принимая во внимание опыт "старокалендарних схизм" в других церквях, поспешное внедрение календарной реформы может привести к закреплению разделений.

Была поддержана необходимость взвешенного обсуждения календарной реформы с учетом мнения общества, "среди которого сейчас примерно втрое меньше ее сторонников, чем оппонентов".

Синод разрешил, там где для этого усматриваются "объективные обстоятельства и пастырская необходимость", по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок.