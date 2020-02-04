Гончарук объяснил, почему в январе украинцы получили 2 платежки за газ

4 февраля, 2020, 18:45

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, что плата за транспортировку всегда существовала

Об этом он написал в Telegram.

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала - ранее она входила в общий тариф", - написал Гончарук .

Он сказал, что сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. Гончарук добавил, что, несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые пришли украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке.

В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%.

"В феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за выделенную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за этим", - добавил премьер.

Оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн.

Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.