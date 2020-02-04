ГБР задержало должностное секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн
Об этом сообщает пресс служба ГБР.
По предварительной информации, чиновник секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
Руководитель Управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Киеве ДВР Нацполиции.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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